Coronavirus, nessun decesso in Lombardia. Un solo nuovo caso in provincia di Varese

I dati di oggi forniti dalla Regione Lombardia sul contagio da coronavirus.

Il dato più importante è quello relativo al fatto che non si sono registrati nuovi decessi in tutta la Regione.

I tamponi effettuati sono stati 7039, per un totale complessivo che arriva a 1.202.207 tamponi dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi positivi in Lombardia sono stati 33 (di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 “debolmente positivi”), uno solo di questi in provincia di Varese. I guariti/dimessi sono 71.464 (+48 rispetto a ieri, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi).

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (dato invariato), non in terapia intensiva 148 (1 meno di ieri). I decessi complessivamente dall’inizio del contagio sono 16788.

I nuovi casi per provincia:

Milano 7 di cui 4 a Milano città

Bergamo 7

Brescia 6

Como 1

Cremona 3

Lecco 0

Lodi 0

Mantova 0

Monza e Brianza 7

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 1