Cosap protagonista della prima serata di consiglio. Il regolamento comunale rimandato di un giorno

E’ rimandata di un giorno a causa di un errore tecnico nel file consegnato ai consiglieri la votazione sul regolamento comunale, che era il primo punto discusso nella serata del venti. 24 di tempo tecnico per poter studiare correttamente il documento, che avrà una portata nei prossimi anni di attività del consiglio, approvata da tutti. La discussione è stata infatti rimandata al primo punto della seduta di domani, 21 luglio.

Pioggia di astenuti (dieci, quasi tutta la minoranza) invece per la proposta di sconto e rateizzazione della Cosap da parte della giunta: a farlo sono stati molti dei rappresentanti della minoranza. La proposta che comprende un importo minimo molto inferiore che negli altri anni (250 euro invece di 775) e la possibilità di dividere le altre rate in tre parti, è comunque passata a maggioranza. Non è passato invece l’emendamento, proposto da Luca Boldetti e dalla lista Orrigoni, che voleva estendere a tutto il 2020 l’esenzione da tale pagamento.

Tra le mozioni discusse stasera, è stata anticipata quella che chiede l’istituzione di una commissione di inchiesta, presentata dal consigliere Piero Galparoli, “per valutare la situazione venutasi a creare all’interno della Fondazione Molina a seguito dell’emergenza Covid 19”. D’accordo con lui il consigliere del gruppo misto Agostino De Troia, che è parente di uno dei pazienti deceduti. In disaccordo invece diversi esponenti della minoranza, a partire da Rinaldo Ballerio che ha definito «Una perdita di tempo cercare le responsabilità, dopo la pandemia sanitaria si rischia la pandemia giudiziaria» ma che poi si è astenuto. La mozione, alla fine dell’ampio dibattito, non è passata: 19 i contrari.

La seduta di lunedì, come la prossima è trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Palazzo Estense.

