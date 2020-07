Covid-19: Nel Varesotto 4 casi, in Lombardia 115

Secondo il bollettino regionale di venerdì 3 luglio sulla diffusione di Covid-19 in provincia di Varese si contano 4 casi positivi in più, 3917 in totale.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 9.758 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 115 (dei quali 35 eseguiti in seguito ai test sierologici e 34 “debolmente positivi”).

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 261. Il dato delle terapie intensive resta invariato a 41 pazienti in totale così come i ricoverati negli altri reparti che restano 241.

Il numero dei nuovi decessi è di 4, per un totale di 16.675 persone dall’inizio dell’emergenza.

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +24, di cui a Milano città: 12;

Bergamo: +22;

Brescia: +15;

Como: +2;

Cremona: +10;

Lecco: +4;

Lodi: +4;

Mantova: +3;

Monza e Brianza: +4;

Pavia: +11;

Sondrio: +3;

Varese: +4.