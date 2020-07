Covid-19: Nel Varesotto 5 casi, in Lombardia 98. Un terzo i “debolmente positivi”

Secondo il bollettino regionale di giovedì 2 luglio sulla diffusione di Covid-19 in provincia di Varese si contano 5 casi positivi in più, 3913 in totale.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 9.440 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 98 (dei quali 30 eseguiti in seguito ai test sierologici e 36 “debolmente positivi”).

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 188. Il dato delle terapie intensive resta invariato a 41 pazienti in totale mentre i ricoverati nei reparti sono 241 (-36).

Il numero dei nuovi decessi è di 21, per un totale di 16.671 persone dall’inizio dell’emergenza. Un numero di decessi molto più alto degli ultimi giorni tanto che l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera ha dovuto specificare che “Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati”.

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano +28 di cui 17 a Milano città

Bergamo +23

Brescia +9

Como +4

Cremona +5

Lecco +2

Lodi +3

Mantova +5

Monza e Brianza +2

Pavia +3

Sondrio +2

Varese +5

I dati nei comuni del Varesotto

(dati in aggiornamento)