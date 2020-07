Dopo il Covid aumentano i siti dei professionisti online

La grave situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero a partire dagli scorsi mesi ha cambiato certamente il modo di vivere globale. Da un giorno all’altro la nostra quotidiana è stata stravolta, le abitudini più comuni sono venute meno, in un contesto generale di paura, sofferenza e dolore.

Il Covid-19 ha cambiato il mondo, che ha dovuto adeguarsi alle misure di sicurezza per la salute dei suoi abitanti. La grave Pandemia ci ha costretto a stare chiudi dentro casa tassativamente, a uscire esclusivamente solo in caso di stretta necessità, per salvarci la vita. Ciò ha influito non solo sulle abitudini personali ma sull’economia stessa di molti Paesi.

Diverse attività hanno dovuto chiudere i battenti mentre altre si sono adeguate a fornire assistenza al consumatore direttamente on line. Dopo il Covid sono infatti aumentati i siti di professionisti che operano esclusivamente on line, permettendo al consumatore di fare tutte le operazioni necessarie alla ricerca di informazioni e ai contatti con un esperto direttamente da casa propria, senza muoversi, per restare in sicurezza.

Professionisti online a disposizione

Il Covid ha cambiato il mondo e anche il modo di rivolgersi ai servizi. In Italia in particolare al nord aumentano il numero di fabbri online su Torino, Genova e Milano. Dopo la Pandemia sono in crescente aumento le realtà aziendali dotate di un sito web proprio e apposito, dove all’utenza interessata sono fornite tutte le indicazioni utili sull’operare e sui servizi forniti.

Non mancano certamente informazioni importanti, che sono le principali che cerca il potenziale cliente, a riguardo dei costi, degli orari, dei riferimenti per i contatti. Un sito web è uno strumento di comunicazione fondamentale, soprattutto in un periodo come questo. E’ molto importante per chi ha un business utilizzare le opportunità che internet può offrire per promuovere la propria attività soprattutto in un momento di emergenza globale che impone non più il muoversi forsennatamente.

A tutto ciò si aggiunge inoltre l’ottimizzazione del tempo, la chiave del successo per un’azienda che vuole attrarre consumatori. Oggi a nessuno è più permesso muoversi come prima, fare code è diventata una prerogativa, recarsi presso luoghi lontani dal proprio domicilio è stato impedito. La comodità e la sicurezza di poter ottenere ciò che si vuole direttamente a casa propria tramite il computer o l’app del telefono è impagabile per il consumatore e redditizia l’azienda che fornisce il servizio.

L’aumento delle professionalità

La trasformazione digitale era già in atto ben prima della grave Pandemia globale. Certo con la situazione del Covid-19 la digital transformation ha visto l’aumento dei siti di professionisti online ma anche il conseguente incremento delle professionalità richieste nell’IT.

E’ cresciuta infatti la richiesta di programmatori informatici da parte delle aziende. Oggi le imprese sono sempre più attive nella ricerca di figure professionali che possano accelerare il processo della trasformazione digitale che si è reso ancora più necessario con l’emergenza del Coronavirus. Tra i profili professionali più ricercati sul mercato del lavoro ci sono proprio i programmatori informatici e i linguaggi di programmazione richiesti sono quanto meno numerosi.