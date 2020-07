Covid19, nei circoli si può tornare a giocare a carte (seguendo le regole)

Nella nuova ordinanza emessa da Regione Lombardia c’è un punto specifico che riguarda il gioco delle carte, uno dei divieti che più avevano messo in difficoltà le sale gioco e soprattutto i circoli ricreativi.

L’ordinanza firmata dal Presidente Fontana contiene infatti le linee guida per la ripresa delle attività ludiche, tra le quali il gioco delle carte, che tornano ad essere permessi seppur con delle rigide prescrizioni.

Nel testo, infatti, si raccomanda di privilegiare le attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco.

In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.