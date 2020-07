Croce Rossa del Medio Verbano: “Messo in campo un grande lavoro”

L’anno 2020 e l’emergenza Covid-19 ha cambiato la nostra vita ed il modo di affrontarla.

Il Comitato della Croce Rossa del Medio Verbano è stato in prima linea da subito.

«Sono stati attivati tutti i protocolli di emergenza, abbiamo modificato la nostra routine nei servizi svolti , è cambiato il modo di relazionarsi con il paziente – spiegano i membri del consiglio direttivo -. L’empatia ed i piccoli gesti che abbiamo sempre fatto per rassicurare le persone malate non ci potevano più essere e quindi rimanevano solo gli occhi , gli sguardi dietro le mascherine , occhi che hanno sempre cercato di trasmettere serenità e che sembravano dire “andrà tutto bene”».

«È stato il tempo della gentilezza verso i più deboli e vulnerabili. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze dal più “datato” al più “giovane” poiché, per dirla come Henry Dunant “tutti possono in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze , contribuire in qualche misura a questa buona opera”. Grazie di cuore per il lavoro svolto, per la passione e l’abnegazione dimostrata in questo periodo difficile», conslude la nota del consiglio direttivo del Comitato della Croce Rossa del Medio Verbano.

LE ATTIVITÀ DEL COMITATO DEL MEDIO VERBANO

ASSISTENZA RILEVAMENTO TEMPERATURE AEROPORTI

Abbiamo monitorato con scanner la temperatura corporea dei passeggeri in arrivo, su richiesta di SEA.

PRESIDI RILEVAZIONE TEMPERATURA

Insieme al Comune e alla Protezione Civile di Gavirate abbiamo rilevato la temperatura corporea dei cittadini che accedevano alla piattaforma ecologica. Nella “fase 2”, alla ripresa del mercato cittadino abbiamo fornito assistenza sanitaria e siamo intervenuti per la rivelazione della temperatura corporea all’accesso dello stesso mercato.

CONSEGNA COLOMBE E UOVA PASQUALI

All’interno delle RSA del territorio e ai reparti dell’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio abbiamo portato colombe e uova in occasione del periodo pasquale. Per un totale di 43 colombe e 93 uova di cioccolato.

GESTIONE TEST SIEROLOGICI COCQUIO E CUVIO

In seguito alle richieste di collaborazione da parte dei comuni di Cocquio e Cuvio abbiamo garantito assistenza sanitaria e logistica per l’espletamento dei test in totale sicurezza, fornendo oltretutto personale infermieristico (iscritto come volontario temporaneo) e verificando che tutte le norme di cautela venissero rispettate. In totale abbiamo effettuato 1200 test nel comune di Cocquio e quasi 400 a Cuvio.

SPORTELLO PSICOLOGICO

È stato attivato uno sportello psicologico gestito da professionisti per fornire un supporto psicosociale.

PROGETTO VOLONTARI TEMPORANEI

Abbiamo avuto un notevole riscontro da parte della popolazione per la recluta di volontari temporanei per aiutarci nelle diverse attività del Comitato tanto da non poter accettare le numerose richieste di adesione

PRONTO SPESA & PRONTO FARMACO

Questa attività ha permesso di recapitare al domicilio di persone anziane o immunodepresse beni di prima necessità. Siamo riusciti a consegnare in totale 51 farmaci e 49 Spese.

Sono state fatte anche 3 consegne all’interno degli ospedali per le persone ricoverate nei reparti Covid.

PACCHI ALIMENTARI E BUONI SPESA

In collaborazione con il Comune e la Protezione Civile stiamo continuando a consegnare pacchi alimentari per le persone bisognose. Da Gennaio a Maggio siamo riusciti a consegnare 333 pacchi alimentari aiutando in media un totale di 40 famiglie al mese. Abbiamo inoltre consegnato i buoni spesa.

COLLETTE ALIMENTARI

In collaborazione con la Protezione Civile di Gavirate sono state promosse diverse collette alimentari presso i supermercati della zona. Inoltre grazie al progetto “Mettici il Cuore” insieme ai volontari, abbiamo raccolto numerosi alimenti per i pacchi alimentari.

COLLABORAZIONE INDAGINE SIEROPREVALENZA

A livello nazionale la Croce Rossa Italiana insieme al Ministro della Salute e a ISTAT sta svolgendo un’indagine di siero prevalenza dove ogni volontario contatta in media 30 utenti al giorno su un campione complessivo di 29.000 soggetti.

ASSISTENZA AERONAUTICA LINATE

Abbiamo fornito assistenza alle persone positive al Covid, in fase di guarigione, presso la base aeronautica di Linate.

SERVIZI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA

Stiamo svolgendo, come richiesto dalle aziende Whirlpool, SKF e Cartiera di Laveno, il rilevamento della temperatura corporea dei dipendenti all’ingresso delle suddette attività a protezione di tutti i lavoratori Oltre a tutte queste attività è importante evidenziare il prezioso aiuto fornito da tutto il personale impiegato sui turni 118, trasporto sanitario di pazienti dimessi o rasferiti e il trasporto di pazienti che necessitano di visite mediche

ASSISTENZA ESAMI DI STATO 2020

Il Comitato del Medio Verbano con i suoi volontari è impegnato all’Istituto Edith Stein di Gavirate ed al Liceo Scientifico V. Sereni di Laveno Mombello al fianco di docenti e studenti per garantire lo svolgimento delle attività di esame in sicurezza secondo Convenzione stipulata tra i vertici Nazionali CRI e MIUR.