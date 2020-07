Dal bilancio regionale 28,8 milioni di euro per infrastrutture della provincia di Varese

Sono 28,8 milioni di euro del bilancio regionale lombardo quelli destinati al finanziamento di opere infrastrutturali della provincia di Varese, dall’Alto Varesotto fino a Busto Arsizio.

Un elenco che prevede interventi viabilistici, opere turistiche, e interventi sulla rete ferroviaria. Tra gli emendamenti passati in aula durante la votazione dell’assestamento di bilancio da parte del Consiglio regionale ci sono opere infrastrutturali, con il consigliere leghista Marco Colombo primo firmatario, a partire dal maxifinanziamento per la realizzazione della Ciclovia del Lago Maggiore da Sesto Calende a Laveno Mombello, per un importo stimato di 12 milioni di euro. Quindi i finanziamenti per il sovrappasso ferroviario Marchetti ex SP48, nel comune di Sesto Calende (400.000 euro), e il collegamento stradale in località S. Anna con sottopasso ferroviario, a Busto Arsizio (2.600.000 euro).

Altri emendamenti, con la vicepresidente del Consiglio Francesca Brianza prima firmataria, hanno ottenuto un maxi investimento di 9,9 milioni di euro per la rimozione di 15 passaggi a livello sulle linee Gallarate-Laveno-Pino e Gallarate-Sesto Calende-Laveno (progetto AlpTransit), e il finanziamento di due interventi strategici per la viabilità del territorio, ovvero la realizzazione di una rotonda sulla SP52 all’uscita del museo aeronautico di Volandia (500mila euro) e un nuovo collegamento stradale sul comune di Gallarate che prevede un sottopasso alla linea ferroviaria Gallarate – Luino per un importo (1,95 milioni di euro). Le vie interessate dal collegamento stradale sono Via Bolivia e via Valle Nuova.

Con primo firmatario il consigliere leghista Emanuele Monti, per Varese, è stato approvato il finanziamento stimato in 930mila euro, per la viabilità nel comparto sud-est, l’estensione di via Selene e quindi il collegamento con la nuova rotatoria nel comparto dell’Esselunga, nell’ambito del progetto di miglioramento dell’accessibilità di Varese dall’autostrada, iniziato e portato avanti dalle amministrazioni Fontana e ora dalla Giunta Galimberti. Inoltre, 600mila euro per il miglioramento della viabilità all’incrocio tra l’A9, uscita di Origgio, e la Saronno Monza, nel comune di Saronno.