Dal Ministero dell’Interno oltre un milione di euro per Castellanza

Nelle scorse ore, dal Ministero dell’Interno è stato ripartito il fondo da 3,5 miliardi di euro che servirà a salvare i bilanci delle amministrazioni comunali colpite dalle minori entrate causate dal lockdown.

Tra i 139 comuni del Varesotto a cui sono stati destinati oltre 38 milioni di euro, per compensare i mancati introiti dovuti all’emergenza Covid-19, troviamo Castellanza che si aggiudica il quinto posto dopo Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

Il comune di Castellanza ha già ricevuto 235.511,40 mila euro e a breve dovrebbe ricevere i restanti 918.656,20, per un totale di 1.154.167,60 euro.

Nemmeno l’amministrazione ha un’idea ben chiara del criterio con il quale Castellanza si è aggiudicata quella cifra, ma con molta probabilità è frutto di un’attenta valutazione dei costi medi di ciascun comune, in base al bilancio degli anni precedenti. «Abbiamo registrato una minore entrata dalle multe che, da sola, conta già 660mila euro. A questa dobbiamo aggiungere la scontistica che abbiamo applicato sulla tassa rifiuti a favore di tutte le attività produttive e ammonta a 200mila euro; poi più di 200mila euro tra il fondo che il Comune ha deciso di investire in aiuto alle scuole, sopratutto parificate, e le scontistiche attraverso cui sono state aiutate le famiglie. E, non meno importanti, le aziende di trasporto che hanno prestato servizio girando a vuoto» ha spiegato l’assessore al bilancio Maria Luisa Giani. E ha precisato: «probabilmente il criterio di distribuzione avviene in base ai servizi che offre ciascun comune e Castellanza ne offre parecchi. Quella cifra servirà sicuramente per compensare la situazione attuale».