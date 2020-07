Dalla sardenaira ai gamberi rossi, le vacanze a Sanremo passano anche per la tavola

Si dice che uno dei modi migliori per conoscere una città sia quello di assaporarne la cucina: ebbene, i profumi e i sapori dei prodotti e delle ricette tradizionali di Sanremo diventano veri e propri itinerari, capaci di guidare i viaggiatori alla scoperta del territorio.

L’orgoglio della cucina rappresentato dai sapori dei prodotti De.Co. fanno di Sanremo una città tutta da gustare.

Celebri, ormai, la sardenaira (guai a chi la chiama pizza…) e il brandacujun (stoccafisso mantecato).

Ma anche i prelibati gamberi rossi di Sanremo, una delizia da gourmet, senza dimenticare i Baci di Sanremo nel campo dei dolci.

Sanremo e il Ponente ligure offrono infatti una vasta gamma di prodotti e ricette tradizionali, vero e proprio spaccato della buona cucina mediterranea che è possibile trovare nei numerosi ristoranti, ma anche visitando banchi e box del mercato annonario tra piazza Eroi Sanremesi e via Martiri della Libertà.

L’apprezzata tradizione enogastronomica sanremese è certamente un forte richiamo per gli amanti della “buona tavola” che potranno rivivere la storia della nostra terra attraverso percorsi del gusto di cui godere in completa sicurezza.

I sapori inconfondibili di chi sceglie una vacanza a Sanremo potranno essere scoperti in totale tranquillità, tanto in un rinomato ristorante sul mare quanto in un piccolo locale nell’entroterra. Nel rispetto delle norme emanate dal Governo, infatti, tutti gli operatori hanno adottato nuovi modelli organizzative a tutela della salute di tutti loro ospiti.

Un motivo in più per scegliere Sanremo come destinazione dell’estate 2020.