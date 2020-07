Daniela Santanchè inaugura la sede di Fratelli d’Italia a Fagnano Olona

L’emozione del coordinatore cittadino Fabio Pigni, la freschezza dei giovani Claudia Guaglianone e Federico Fasolino, il piglio deciso del provinciale Andrea Pellicini, la carica della coordinatrice regionale Daniela Santanchè e la benedizione di Mario Mantovani. Questi gli ingredienti dell’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia in via Dante 33 a Fagnano Olona, avvenuta ieri sera, giovedì. L’ampio locale, dotato anche di bar interno, si è riempito per l’occasione di militanti del territorio che hanno accolto la senatrice come una star tra selfie e cori di incitamento.

Galleria fotografica Daniela Santanchè a Fagnano Olona per la nuova sede di Fratelli d'Italia 4 di 6

«Questa sede sarà il punto di partenza per coinvolgere nuovi giovani come Federico Fasolino e Claudia Guaglianone – ha annunciato Fabio Pigni indicandoli al suo fianco – perchè è su di loro che bisogna puntare». Per Andrea Pellicini «è un altro tassello di una crescita continua che ci porterà a grandi soddisfazioni. Il prossimo sindaco di Fagnano sarà di Fratelli d’Italia» – ha detto con tono trionfalistico e con i sondaggi a favore e ha poi concluso annunciando che a settembre il partito si riprenderà anche la sede “usurpata” da Lombardia Ideale.

Per Daniela Santanchè «è stato doveroso essere presente a Fagnano per questa inaugurazione perchè vedersi fisicamente, in questo periodo tra social network che sostituiscono i rapporti umani, distanziamento a causa del coronavirus, sta diventando qualcosa di raro. Io ci tengo molto al contatto con le persone». La senatrice ha anche voluto ricordare «le migliaia di vittime del coronavirus, che ha flagellato soprattutto la nostra regione» e ha anche dato atto al governo Conte «di aver fatto la scelta giusta a chiudere tutto e a tenere in piedi l’Italia di fronte all’Europa» ma non ha esitato ad attaccarlo definendolo «un governo di matti che sprecano denaro pubblico per bonus monopattini e bonus vacanze quando le priorità per i cittadini in difficoltà a causa della crisi economica son ben altre».

All’appuntamento hanno preso parte anche Mario Mantovani, la consigliera comunale di Busto Arsizio Mariangela Buttiglieri e l’ex-sindaco di Solbiate Olona Luigi Melis.