Diciotto ore in bicicletta no stop su e giù dai Sette Termini: “Come aver scalato l’Everest”

Le regole sono durissime, nella loro semplicità: scegli un monte ovunque nel mondo e percorri ripetutamente la salita alla vetta tutte le volte necessarie a raggiungere il dislivello complessivo di 8848 metri, l’altezza del Monte Everest appunto. Fallo pure in tutto il tempo che ti occorre, purché ciò avvenga in una volta sola: non puoi fermarti a dormire.

È così sabato 4 luglio Marco Santangelo, 36 anni, ha pensato bene di prendere la sua bicicletta – la passione che coltiva nel tempo libero senza essere un professionista – e partire alle 4 della mattina per percorrere ventidue volte la salita che da Cugliate Fabiasco porta ai Sette Termini. Quasi diciotto ore di pedalata no stop, oltre ottomila calorie consumate, 286 km percorsi e, soprattutto, 8872 metri di dislivello affrontati. Come essere arrivato in cima all’Everest, anzi pure qualche metro più un su.

“Appena finisco vado a mangiarmi un panino” ci ha detto quando lo abbiamo raggiunto telefonicamente e mentre stava ancora pedalando, durante la penultima delle ventidue risalite. Nella sua voce tanto e più che comprensibile appetito, ma anche la felicità per aver portato a termine, anzi ai Sette Termini, un’impresa decisamente non alla portata di tutti.