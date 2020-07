Il direttore di ATS Insubria Gutierrez rassegna le dimissioni

Il dottor Lucas Maria Gutierrez lascerà l’incarico di direttore generale dell’Ats Insubria a partire dal primo settembre prossimo.



Le dimissioni erano state presentate lo scorso 4 giugno e ieri, 16 luglio, l’Ats ha preso atto della volontà di andare in pensione a partire dal 1 settembre.

La decisione del direttore generale segue di qualche settimana quella del direttore sanitario Edoardo Majno anche lui dimissionario per pensionamento anticipato.

La gestione manageriale dell’Agenzia era stata più volte al centro di critiche da parte di diversi attori dell’emergenza coronavirus, tra cui i sindaci, strutture residenziali sanitarie, rappresentanze sindacali e anche medici di medicina generale.

Il territorio di Varese è rimasto nel mese di marzo senza un’apparente guida , tant’è che le prime delibere in materia erano state emesse a fine mese.



Anche la scelta del dottor Gutierrez fa riferimento al Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, il quale introduce disciplina l’accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.