Distretti del Commercio: da Regione 170.000 euro per le undici realtà varesine

Sono dodici i distretti del commercio a cui Regione Lombardia assegnerà le “concessioni di premialità”. Si tratta del bando che si è aperto lo scorso 5 giugno e che ha già ottenuto 102 adesioni.

Per la nostra provincia arriveranno 170.000 euro che verranno distribuiti tra

Gallarate: distretto del commercio di Gallarate;

Gavirate: distretto del commercio dei Due Laghi;

Busto Arsizio: distretto del commercio di Busto Arsizio;

Cassano Magnago: distretto del commercio di Cassano Magnago 100;

Solbiate Olona: distretto del commercio del Medio Olona;

Somma Lombardo: Malpensa Nord – Ticino; Tradate: distretto del commercio di Tradate;

Saronno: distretto del commercio di Saronno;

Uboldo: distretto delle Antiche Brughiere;

Cardano al Campo: distretto del commercio di Malpensa Sud;

Lavena Ponte Tresa: distretto del commercio del Ceresio-Tresa;

Jerago con Orago: distretto commerciale dei Castelli Viscontei.

Il provvedimento regionale nasce dalla consapevolezza che la crisi in corso cambierà l’equilibrio economico attuale delle attività sul territorio e la loro distribuzione urbana. Per questo la Giunta regionale ha messo a disposizione, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, complessivi 22.564.950 euro con l’espressa volontà di volere recuperare altre risorse, a vantaggio dei partenariati pubblico privati costituiti nei Distretti. Sono previste specifiche forme di premialità e di incentivazione per quegli Enti Locali che riusciranno, anche in forma associata e in collaborazione con le Camere di Commercio, a concedere i contributi alle imprese entro il 2020.

La misura potrà inoltre fare sinergia con il programma di opere pubbliche per la riqualificazione urbana immediatamente cantierabili grazie alle risorse messe a disposizione dei Comuni da Regione Lombardia.

«Siamo soddisfatti del gran numero di domande arrivate – commenta l’assessore Mattinali – Esprimono due segnali precisi: da una parte i centri urbani hanno voglia di essere protagonisti, dall’altra c’è la piena realizzazione di quella capacità di far sistema fra pubblico e privato per il rilancio della crescita economica e sociale».