Don Walter Zatta, nuovo parroco ai Santi Martiri di Legnano

L’annuncio questa mattina, domenica 19 luglio, alla messa delle 10. Don Walter Zatta, 65 anni, nativo di Sesto San Giovanni, è il nuovo parroco ai Santi Martiri di Legnano. Don Luca Longoni, responsabile della pastorale giovanile delle tre parrocchie dell’Oltrestazione, al termine della celebrazione, ha letto la comunicazione di mons. Luca Raimondi, vicario episcopale delle zona IV della diocesi di Milano.

«Come già sapete – così il testo del messaggio – a partire dal 1 settembre 2020 don Fabio Viscardi, parroco dei Santi Martiri e amministratore parrocchiale della parrocchia del Beato cardinal Ferrari, lascerà la città di Legnano.

Ora posso comunicarvi il nome di colui che prenderà il suo posto con i medesimi incarichi. È don Walter Zatta».

Don Walter è nato nel 1955 ed è stato ordinato prete nel 1980. Attualmente è parroco e responsabile della comunità pastorale “Madonna di Lourdes” di Limido Comasco, che comprende le parrocchie di Lurago Marinone, Limido Comasco, Cascina Restelli e Cirimido. Quando nel 2012 era stato dato l’annuncio che avrebbe lasciato la parrocchia di S. Massimiliano Kolbe a Varese, diversi fedeli avevano pianto per la delusione. Qui, infatti, aveva saputo comunicare con un carisma esemplare. A Legnano, inizierà la sua nuova missione dal 1° settembre prossimo.

Sempre oggi, don Fabio Viscardi, attuale parroco ai Santi Martiri, ha celebrato la sua prima messa nella nuova parrocchia di Cesano Maderno. Un passaggio di consegne non isolato nella Chiesa di Legnano, considerate le prossime partenze di don Antonio Giovannini, da S.Pietro a S.Macario di Samarate e di mons. Erminio Villa da S.Magno alla comunità pastorale “Beata Vergine del Carmelo” ad Appiano Gentile. Gli arrivi riguardano diaconi ordinati di recente in Duomo a Milano e che verranno consacrati sacerdoti a settembre. Marco Sala di Casatenovo è stato destinato alla Comunità pastorale San Fermo di Nerviano. Daniele Saleri di Robbiate è stato inviato alle parrocchie di Cerro Maggiore e Cantalupo. Ronel Scotton di Cesate Maderno sarà alla Comunità pastorale S.Ambrogio di Parabiago.