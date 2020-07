Con il “Donizetti” Trenord porta un vento nuovo sulla Milano-Gallarate-Luino

Dopo il “Caravaggio”, arriva il “Donizetti”, il treno che migliorerà le condizioni di viaggio sulle linee a medio carico di Lombardia, come la Gallarate–Luino.

Treni “a media capacità”, si dice in gergo, anche se poi questo vuol dire comunque trecento e passa posti a sedere (310, per la precisione) e spazio anche per otto biciclette.

L’ingegner Giorgio Spadi, direttore operativo di Trenord, spiega che «il nuovo treno assicurerà la prima corsa del mattino Luino-Milano, poi una corsa da Milano. Nel resto della giornata assicuerà altre sei corse, tre in direzione Gallarate e tre in direzione Luino».

Prossimo step? «Da luglio si aggiunge un altro convoglio e con quello copriremo il 90% delle corse della linea con materiale moderno», tenendo conto che una parte del servizio è già assicurata dai “Flirt” della TiLo.

Resteranno invece assicurate con l’attuale materiale «le due corse più frequentate», quelle dirette di ora di punta per e da Milano: sono appunto le corse che trasportano più persone e dunque dovranno essere garantite da altro tipo di treno, i “Caravaggio” a due piani, che dovrebbero arrivare sul Lago Maggiore nel 2022.

Tra le particolarità del nuovo treno, la presenza di prese di ricarica molto diffuse sul treno, comprese quelle in corrispondenza dei posti per biciclette (utili per la ricarica delle e-bike). A proposito: buono l’allestimento dello spazio per le bici, dotato di rastrelliere verticali che consentono di caricare in poco spazio otto biciclette.

I convogli fanno parte del piano di potenziamento della flotta finanziato direttamente da Regione Lombardia.