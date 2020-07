Donna positiva al Covid in Sicilia: asintomatica, è stata individuata all’ospedale di Varese

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Marsala: si tratta di una donna che è rientrata da Varese, dove era stata per un intervento chirurgico, e dove gli esami preoperazione hanno confermato la positività.

Ne dà comunicazione con un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Marsala, come riportato dal quotidiano online TP24: “Cari concittadini, purtroppo c’è un nuovo caso accertato di positività al Covid-19 nella nostra città. Si tratta di una donna asintomatica proveniente da Varese che prima di un intervento chirurgico è stata sottoposta a tampone, risultando positiva. Questo caso si aggiunge a quello della ragazza proveniente da Bergamo che continua ad essere positiva ormai da tempo. Questa notizia non deve farci andare nel panico, ma certamente deve farci rendere conto che il Coronavirus non è scomparso e che è fondamentale continuare a rispettare le misure di sicurezza”.