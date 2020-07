“Dormi tre notti ne paghi una”, 200 prenotazioni sul Lago Maggiore

Una buona risposta, da parte dei turisti verso il bonus vacanza studiato dalla Regione Piemonte. La misura, che permette di soggiornare tre notti nelle strutture piemontesi che aderiscono all’iniziativa, pagandone solo una, ha incontrato il favore di molti vacanzieri.

In soli 7 giorni, comunica la Regione, sono stati acquistati più di 1000 pacchetti.

Sono 400 tra hotel, bed&breakfast, campeggi, alloggi e agriturismi, le strutture che hanno aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione. Ad ogni notte acquistata dal turista, infatti, altre due vengono offerte dal territorio: una dalla Regione stessa e l’altra dalla struttura ricettiva.

Un risultato che fa dire al presidente Alberto Cirio, al vicepresidente Fabio Carosso e all’assessore al Turismo, Cultura e Commercio, Vittoria Poggio, che “i voucher funzionano perché offrono un vantaggio immediato e consistente a chi li acquista e allo stesso tempo immettono risorse reali e istantanee nel nostro sistema turistico e ricettivo, che è uno dei settori più colpiti dalle conseguenze dei mesi di chiusura. Adesso che siamo ripartiti, però, il Piemonte è pronto ad accogliere i turisti di ogni parte del mondo con la sua ospitalità ‘singolare’, come dice il claim della nostra campagna di promozione. Significa la certezza di una vacanza in sicurezza in luoghi unici e dalla bellezza suggestiva e mai scontata”.

Il voucher è frutto di un importante lavoro di squadra voluto e realizzato dalla Regione Piemonte in sinergia con VisitPiemonte (la società in house per la valorizzazione del territorio) e in collaborazione con Unioncamere, Agenzie turistiche locali, Camere di commercio e Consorzi turistici sotto la regia di Piemonte Incoming.

Le prenotazioni

Il lago Maggiore ha raccolto 200 prenotazioni per 50 settimane di vacanza, successo anche per le colline Unesco di Langhe Roero e Monferrato , per le montagne cuneesi e per Torino con le sue valli. Ad apprezzare l’iniziativa sono stati gli stessi piemontesi , ma anche persone che abitano in Lombardia, Liguria, Veneto e anche all’estero, in particolare Svizzera e Francia.

Considerato che i voucher venduti riguardano quasi tutti camere doppie, i turisti che hanno prenotato sono quindi già più di 2.000, con una ricaduta complessiva di oltre 6.000 pernottamenti in meno di una settimana. Tra le tipologie più richieste gli agriturismi con piscina.

In generale, considerato il prezzo medio di 90 euro a notte per una camera doppia, il valore dei voucher acquistati finora è di oltre 90.000 euro, che moltiplicato per tre porta il valore complessivo dei pacchetti venduti a circa 300.000 euro.

Si ricorda che i voucher possono essere acquistati fino al 31 agosto 2020 ma saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.

Tutte le info sono su www.visitpiemonte.com