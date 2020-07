Dormi tre notti, ne paghi una. Il Piemonte dà il via al suo “bonus vacanze”

Una serie di misure a sostegno del turismo sul territorio piemontese e soprattutto un “bonus vacanze” in chiave regionale.

Il Piemonte ha dato il via alla vendita dei suoi “voucher vacanza”, degli sconti a tutti gli effetti che permettono ai visitatori di poter trascorrere tre notti in strutture ricettive (hotel, B&B, campeggio, alloggio, agriturismo) pagandone solamente una, corredati dall’ulteriore bonus che propone uno sconto del 50% su varie esperienze e servizi turistici collegati ad un soggiorno nelle destinazioni piemontesi.

L’iniziativa dei voucher, incentrata sul messaggio “in Piemonte la vacanza vale di più e sino a fine 2021 triplica il suo valore: sei ospite 2 notti su 3”, è coordinata dai Consorzi turistici piemontesi con il coinvolgimento di tutte le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta operanti sul territorio.

I voucher possono già essere acquistati, con promozione commercializzabile fino al 30 agosto 2020 prorogabile fino al 31 dicembre 2020, e la loro validità si estenderà fino al 31 dicembre 2021 (vedi www.visitpiemonte.com ).

I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA QUI

«Il turismo rappresenta uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio – ha affermato il presidente Alberto Cirio insieme al vicepresidente Fabio Carosso e all’assessore al Turismo, Vittoria Poggio –. Tutte le misure del piano RipartiTurismo sono state costruite con gli operatori del settore per dare una risposta efficace e concreta all’intera filiera. Da una parte i contributi a sostegno del comparto, uno dei più danneggiati dai mesi di lockdown. E dall’altra questa campagna di comunicazione che punta a rilanciare l’immagine e il brand Piemonte. La riscoperta della natura, dei borghi e dei centri storici, le attività open air e la buona tavola saranno ancora più attrattive grazie all’iniziativa dei voucher, perché i turisti che sceglieranno il nostro territorio saranno ospiti del Piemonte 2 notti su 3».

La campagna di comunicazione rientra nel più ampio pacchetto di iniziative per il rilancio turistico post-Covid messo a punto dalla Regione Piemonte, con un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro per la campagna di comunicazione integrata, declinata sui diversi prodotti e mercati, e circa 5 milioni per il voucher vacanze.