Doveva scontare la pena in casa ma i carabinieri lo trovano in strada a Varese e lo arrestano

Nella serata di ieri, martedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne disoccupato di Varese, in atto sottoposto alla pena alternativa della detenzione domiciliare, poiché resosi responsabile del reato di evasione.

In particolare i militari hanno sorpreso l’uomo mentre transitava in via Lazio a piedi fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni imposte dalla pena alternativa cui lo stesso è sottoposto.

L’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.