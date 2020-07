Con il drone sul Monte San Giorgio, la montagna patrimonio dell’umanità

Un viaggio indietro nel tempo di 240 milioni di anni è quello che si può fare sul Monte San Giorgio. Non serve nessuna macchina del tempo, c’è solo bisogno di un paio di scarpette da trekking. Questa montagna a sud del lago Ceresio e divisa tra Italia e Svizzera rappresenta infatti un patrimonio inestimabile di fossili e testimonianze di quel periodo della storia della terra. Un passato che ci ha consegnato esemplari unici come il Besanosauro o il Saltriovenator e che continua a parlarci. Poche settimane fa, infatti, proprio qui è stata scoperta la pinna di rettili più antica del mondo.

Ma il Monte San Giorgio è da scoprire anche se non siete archeologi. La natura rigogliosa, i percorsi in mezzo al verde e i panorami mozzafiato fanno infatti da collante a tutto l’apprezzatissimo sentiero Geo-Paleontologico. E per farvi provare un’esperienza diversa Varese4U Archeo vi porta a guardare questo sito archeologico in un modo nuovo: dall’alto.

“In volo sui beni archeologici della provincia di Varese” è infatti il nome del percorso di storytelling nato nell’ambito del progetto Varese4U Archeo. L’obiettivo è quello di raccontare il territorio e in particolare gli otto siti coinvolti nel progetto varese4U Archeo attraverso suggestive riprese aeree.

Un video per farvi apprezzare ancora di più questo luogo. Chi però volesse conoscere (o ripassare) la storia che si nasconde dietro quei resti lo può fare guardando il documentario qui sotto. Per informazioni sul sito e su come raggiungerlo clicca qui.

Un percorso, quello per conoscere i lati più antichi della nostra provincia, che vi accompagnerà per tutta l'estate e attraverso il quale vi abbiamo già mostrato l'Isolino Virginia e l'Area archeologica di Castelseprio.

