Due chili di marijuana sotto al sedile, arrestato a Omegna 33enne di Busto

Nascondeva due chili di marijuana sotto al sedile della macchina. È stato arrestato nel primo pomeriggio di mercoledì sulla provinciale tra Fondotoce e Mergozzo un 33enne di Busto Arsizio.

I Carabinieri di Omegna a un posto di blocco all’incrocio della provinciale che porta da Fondotoce e Mergozzo in via 42 Martiri, hanno fermato per un controllo l’utilitaria, una Opel Karl, su cui l’uomo viaggiava.

I Carabinieri hanno sentito un forte odore di marijuana e hanno voluto controllare il veicolo. Sotto il sedile posteriore sono stati trovati due chili d’erba nascosti in alcuni sacchetti. Il 33enne è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.