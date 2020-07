Due giovani violinisti e quel tributo a Morricone dal porticciolo di Capolago

La bellezza della musica di Ennio Morricone, scomparso oggi, era stata d’ispirazione anche al duo varesino SdueT, composto da Simone Aguzzi al violino e Tommaso Losito al violoncello, che lo scorso marzo aveva realizzato un omaggio al maestro eseguendo la colonna sonora “Once upon a time in the West” dal porticciolo di Capolago sul lago di Varese.