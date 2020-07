Elezioni, Forza Italia Saronno cancella la presentazione dei suoi candidati

Forza Italia Saronno aveva annunciato la presentazione dei propri candidati in vista delle amministrative del 20 e 21 settembre, ma a poche ore dall’appuntamento, fissato in un primo momento per sabato 1 agosto alle ore 11.30 nella propria sede di via Milano 12, il partito di Silvio Berlusconi ha cancellato l’evento.

Nessuna comunicazione ufficiale sul motivo di questo dietrofront, solo alcuni misteriosi “vi faremo sapere a giorni“.

Nelle scorse settimane c’è stato il richiamo ad una campagna elettorale dai toni più pacati rispetto a quanto prospettato dalla prima uscita della Lega cittadina, oltre a trattative serrate sulla possibile composizione della giunta in caso di vittoria bis del candidato appoggiato da tutto il centrodestra saronnese, Alessandro Fagioli.

Forza Italia, insieme a Fratelli d’Italia, Lega e Saronno al Centro – Il Popolo della Famiglia, aveva confermato l’appoggio a Fagioli con una nota congiunta di pochi giorni fa. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno altre scelte o se lo spostamento è dovuto a motivi diversi.