Elezioni a Laveno Mombello, Ielmini: “Non mi ricandido”

«Non mi ricandido». Un’affermazione convinta che arriva dopo cinquant’anni e oltre di impegno politico. Ercole Ielmini questa volta non ha dubbi: «La decisione è stata presa tempo fa, l’emergenza ha rimandato le elezioni ma la mia idea non cambia».

L’attuale sindaco di Laveno Mombello ha iniziato la sua carriera politica nel giugno del 1970 e ha amministrato il paese per diversi mandati (dal 1980 al 1990 e poi dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020).

In vista delle elezioni del 20 e 21 settembre sottolinea: «Non rientrerò in nessuna lista. Sono a conoscenza del fatto che l’attuale maggioranza sta ragionando sulle prossime elezioni e sta lavorando ad una lista dove ci sono attuali amministratori ma anche persone nuove», spiega Ielmini senza sbilanciarsi e aggiungendo: «Ho dato i miei pareri e mi pare che abbiamo trovato la giusta quadratura».

È quindi probabile che la corrente di sinistra possa presenterà un candidato vicino all’attuale maggioranza. Dario Pessina, segretario del PD di Laveno Mombello spiega: «Stiamo lavorando ad una lista legata alla compagine di partito ma non solo. Abbiamo un candidato sindaco e ci muoveremo nei prossimi giorni per organizzare iniziative aperte ai cittadini per presentare la nostra lista. L’emergenza ci ha costretti a rivedere le tempistiche ma stiamo già lavorando ad un nuovo calendario di iniziative».