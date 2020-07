Estate 2020, a Sanremo vacanze outdoor tra mare e montagna

Per chi è alla ricerca di vacanze outdoor da vivere in completa sicurezza, Sanremo è tra le mete italiane che vi consigliamo.

La città dei fiori e del Festival della canzone italiana non è solo spiaggia, mare e ristoranti. Tra scenari mozzafiato e un’infinita varietà di piante e fiori, è infatti abbracciata da sinuose vallate che regalano giornate all’aria aperta che saranno apprezzate da tutta la famiglia.

Gli ampi spazi verdi possono essere raggiunti in soli pochi minuti di auto dalla costa e le attività da fare sono molteplici: c’è il prato di San Romolo per gustosi pic-nic e giochi con il pallone, ci sono i sentieri per escursioni adatte a grandi e piccini e pure percorsi più impegnativi per gli appassionati di trekking. Non mancano occasioni di divertimento per gli amanti delle due ruote con itinerari entusiasmanti che garantiranno sempre contatto con la natura, distanziamento fisico e tranquillità.

Percorsi bike si scoprono anche sulla costa. Dal 2009 la città è attraversata dalla Cycling Riviera che offre 24 km di rettilineo dove praticare attività sportiva di qualunque genere e per qualunque età. Vanto del Bel paese, tanto da essere stata definita tra le più belle d’Europa, la ciclabile è il luogo ideale per pedalare o anche solo camminare respirando la brezza marina e i profumi della flora mediterranea.

Sport e natura del resto non mancano a Sanremo. Basti pensare al campo golf con le sue partite all’ombra di ulivi secolari, alle gite in barca a vela o alle mattinate in canoa. Sanremo è la destinazione perfetta per vacanze outdoor dove il bisogno di svago e relax non lascia il passo alle prescrizioni sanitarie imposte dal Governo.

Con l’arrivo della bella stagione, tutti gli imprenditori del settore turistico, da quello balneare a quello ricettivo, si sono subito messi al lavoro per offrire soggiorni sicuri e affidabili senza rinunciare alle occasioni di relazione, come testimonia la campagna web e social promossa da Sanremo On: un’iniziativa dal valore di 70 mila euro destinata a rilanciare l’immagine stessa della vacanza in famiglia.

Per scoprirne di più, vi consigliamo di seguire i profili social di Sanremo On e di prenotare le vostre vacanze a Sanremo. Sarà un’estate unica, ve lo assicuriamo!