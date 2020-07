A Fagnano la presentazione de “La circonferenza dell’alba”, il libro di Federica Brunini

Mercoledì 15 luglio, alle 21 al Castello Visconteo di Fagnano Olona, l’autrice di Busto Arsizio Federica Brunini presenterà il suo nuovo libro dal titolo “La circonferenza dell’alba“.

L’autrice dialogherà con Laura Orsolini per raccontarci le pagine di quest’ultimo libro ambientato sulle rive del Lario dove Giorgia, la protagonista, torna per riordinare e vendere la villa di famiglia finendo per fare un lungo viaggio nei ricordi.

Federica Brunini, scrittrice, giornalista, blogger e autrice dei bestseller “Quattro tazze di tempesta” e “Due sirene in un bicchiere” questa volta racconterà di «una storia di coraggio, crescita e rinascita, sulla capacità di adattarsi agli urti della vita e di alleggerirsi del peso del passato. Una mappa sentimentale per ritrovare se stessi e andare incontro al futuro».