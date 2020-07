Fagnano Olona e Cairate uniscono le forze delle Polizie Locali

È stata firmata questa mattina (martedì) la convenzione tra le Polizie locali dei Comuni di Fagnano Olona e Cairate, dopo l’approvazione dei rispettivi consigli comunali. La convenzione prevede la gestione in forma associata dei servizi per interventi di pattugliamento straordinari e per reciproche necessità per i prossimi tre anni. Anche altri comuni potranno aderirvi.

«Massima attenzione al territorio, la nostra priorità è questa, e aver riattivato la convenzione tra i nostri Comuni è un segnale importante per la sicurezza innanzitutto dei nostri cittadini» – hanno commentato i sindaci Maria Elena Catelli e Paolo Mazzucchelli firmando il documento con i comandanti Patrizia Bertola e Andrea Trentin. Già oggi pomeriggio la prima pattuglia con tre agenti presterà servizio sulle strade dei due paesi.