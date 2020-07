Fagnano e Solbiate Olona salutano Alfredo Turci: “L’uomo che ha sfidato la vita col sorriso”

Per tutti era Ciccio Rotella, l’uomo che nel decimo anniversario della sua (seconda) vita in carrozzina ha organizzato una corsa su sedia a rotelle in un parco di Fagnano Olona. Alfredo Turci, barista molto conosciuto a Fagnano Olona e Solbiate Olona, è venuto a mancare oggi, venerdì 17 luglio, a soli 38 anni.

La moglie Silvia Liberti, che insieme a lui gestisce l’Envidya Cafè di via dei Patrioti 74, lo vuole ricordare come «l’uomo perfetto da avere al proprio fianco. Persona onesta, dolce, buona. Forte, divertente, solare. Era il sorriso e mai la noia». Gli amici e i clienti del suo locale lo stanno salutando sulla sua pagina facebook con foto, frasi, riti attraverso i quali avevano stretto amicizia con lui.

Tifoso dell’Inter, harleysta fedele anche dopo l’incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle, ha sfidato le non poche sfortune che gli sono capitate lungo la strada a suon di sorrisi. Anche nelle situazioni più critiche ha dimostrato di avere un grande spirito.

La sua giacca da motociclista lo seguirà con lui lunedì 20 luglio alle 9,00, nella chiesa parrocchiale di Solbiate Olona dove si svolgeranno le esequie. La moglie Silvia chiede di non portare fiori ma di fare una donazione all’Ail, associazione italiana Leucemie.