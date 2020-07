Filmstudio’90, il cinema mette in vendita le sue poltrone

Chi ama l’atmosfera della sala cinematografica potrebbe definirla un’occasione da non perdere. Filmstudio’90 ha deciso di rinnovare le sue poltrone e di mettere in vendita quelle attualmente presenti. Il ricavato servirà per sostenere l’installazione di quelle nuove ed eventualmente le attività dell’associazione.

L’annuncio arriva dalla pagina Facebook dell’accogliente saletta di Via De Cristoforis dove i gestori spiegano: “Avete mai desiderato le poltrone del cinema a casa vostra? In questo tempo sospeso stiamo attuando dei cambiamenti nei nostri spazi associativi, a partire dal cineclub in via de Cristoforis. Grazie al Cinema Palestrina di Milano, gestito da Antonio Sancassani e Domenico Dinoia, abbiamo la possibilità di rinnovarci e di cambiare le poltrone della sala riservata ai soci!”.

La proposta dei gestori è quindi quella di vendere le poltrone a coloro che le desiderano, in cambio di un’equa offerta: “Tra pochi giorni inizieremo a smontare le poltrone rosse e a sostituirle con quelle in arrivo da Milano, così da esser pronti per la riapertura, prevista a settembre. E le poltrone rosse dove andranno? Tornando alla domanda iniziale…potrebbero arrivare a casa vostra! Le mettiamo a disposizione dei nostri soci, sia singolarmente sia a gruppi di più poltrone, in cambio di un’equa offerta libera per sostenere i costi di installazione di quelle nuove…il fascino di poltrone da cinema in casa e il valore affettivo di conservare un pezzo di storia dell’associazione”.

Spiegano inoltre: “I tempi sono stretti, potremo tenere le poltrone in deposito solo pochi giorni, quindi se siete interessati scriveteci qui su Facebook o all’indirizzo filmstudio90@filmstudio90.it, per avere maggiori informazioni!”.