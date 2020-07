Il finanziamento della Regione chiude il cerchio per la viabilità della nuova Esselunga di Varese

«Lo stanziamento regionale per l’intervento in via Selene è un’ottima notizia. Noi siamo già pronti con il progetto e potremo iniziare subito con i lavori».

È questo il commento del sindaco Davide Galimberti alla notizia dell’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’Ordine del giorno in merito ai fondi per gli “Interventi per la ripresa economica”.

Per Varese significa un finanziamento di 930 mila euro che consentirà di aggiungere un tassello non scontato alla riqualificazione viabilistica dell’accesso al capoluogo, partendo dai lavori per la nuova Esselunga.

La piccola via Selene, ora senza uscita e pressocché sconosciuta a chi non arriva a Schianno da via Gasparotto, o viceversa, grazie a questo finanziamento consentirà di evitare il piccolo ponticello di via Bellavista, che collega Varese alla zona industriale di Schianno. Quel tratto di strada è sul territorio di Varese ma di fatto è un “peduncolo” che fa da raccordo tra i due comuni, ed è destinato a cambiare radicalmente secondo il progetto di viabilità intorno alla ex Malerba.

Il progetto presentato dal comune di Varese infatti prevede la creazione di una strada, che si collega a una delle rotonde che Esselunga sta realizzando e su cui verrà deviato il traffico pesante che ora converge su via Gasparotto, sotto quel ponticello.

“Il progetto c’è, possiamo iniziare in tempi brevi”

«Il Comune di Varese ha già pronta la progettazione e con i 930mila euro dalla Regione potremo iniziare i lavori in tempi brevissimi – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – L’intervento si unisce e completa quel sistema di interventi che stiamo portando avanti per risolvere una volta per tutte il problema dell’ingresso viabilistico a Varese. Insieme ai lavori dell’ex Malerba e a quelli su largo Flaiano recentemente approvati dalla nostra Giunta, potremo finalmente dare una risposta definitiva ai cittadini varesini».

I commenti della politica

«Il finanziamento stimato in 930mila euro, è stato approvato grazie a un emendamento nell’assestamento di bilancio in regione Lombardia firmato da Emanuele Monti. “Grazie a Regione Lombardia la provincia di Varese avrà modo di andare avanti, crescere e avere occasioni di sviluppo – commenta Monti – un’attenzione particolare, da parte mia, al capoluogo e alla sua accessibilità. Gli interventi di Regione su Varese sono ancora più fondamentali per andare a supplire alle mancanze che da quattro anni a questa parte arrivano dall’amministrazione comunale a guida Pd».

«Ancora una volta la giunta Galimberti si dimostra affidabile e concreta – Ha commentato invece il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti – tanto da convincere il Consiglio regionale della bontà dei progetti portati avanti dall’amministrazione varesina e aggiudicarsi finanziamenti importanti per realizzarli. Il Comune di Varese ha realizzato un serio piano per risolvere finalmente il problema del traffico in ingresso a Varese, in particolare grazie all’intervento su largo Flaiano. Il miglior modo per dimostrare la credibilità di questa amministrazione che, al di là delle appartenenze, riesce ad accedere a risorse importanti che verranno spese per risolvere problemi che hanno origini lontane negli anni. Anche i colleghi consiglieri di maggioranza che hanno presentato questo ordine del giorno riconoscono quindi la capacità della giunta di Varese nel cambiare la città dopo anni».