Firmata l’ordinanza, niente obbligo di mascherina all’aperto se ci sono le distanze

Il presidente Attilio Fontana ha firmato l’attesa ordinanza – la numero 580 – con la quale decade in tutta la Regione Lombardia l’obbligo di indossare la mascherina protettiva all’aperto, quando le condizioni lo permettono, ovvero quando possono essere rispettate le distanze interpersonali.

All’interno dell’ordinanza sono contenuti una serie di punti dedicati proprio al contenimento dell’epidemia da Covid-19. Su tutto il territorio regionale resta l’obbligo di usare le mascherine – o comunque di coprire bocca e naso – nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. Un obbligo esteso anche all’aria aperta ma solo «in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi».

In ogni caso – prosegue il documento della Regione – la mascherina deve essere sempre portata con sé per essere eventualmente indossata in caso di necessità.

La mascherina continua a non essere obbligatoria per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone affette da disabilità che non sono compatibili con l’uso continuativo del dispositivo di protezione. Esentato anche chi svolge una intensa attività motoria, durante la pratica sportiva; al termine dell’allenamento però la mascherina deve tornare a essere indossata, come è necessario riprendere a mantenere il distanziamento. Chi invece continuerà a essere obbligato a coprirsi parzialmente il volto sono gli operatori che prestano servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.

Le disposizioni dell’ordinanza sono valide da oggi, mercoledì 15 luglio e resteranno in vigore sino a venerdì 31 luglio.