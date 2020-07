Forza Italia guarda al rinnovo del Consiglio provinciale e punta alla riconferma

«Forza Italia, con i suoi due consiglieri Marco Riganti e Simone Longhini, ha sicuramente contribuito alla buona governabilità all’ente, garantendo lealtà e sostegno al Presidente Emanuele Antonelli ed a tutta l’attuale Maggioranza in Consiglio provinciale».

Parte da questa considerazione l’intervento di Giuseppe Taldone, vice commissario provinciale di Forza Italia Varese, consigliere comunale di Luino e già Consigliere Provinciale della Provincia di Varese, in vista del rinnovo del Consiglio provinciale a Villa Recalcati per il quale chiede di riconfermare lo schema politico che ha portato alla nascita dell’attuale mandato del presidente Antonelli.

«L’attuale maggioranza ha dato prova di capacità e serietà, mantenendo in ordine i conti e, al contempo, garantendo al meglio i servizi verso i cittadini – dice Taldone in una nota -. Siamo convinti che l’attuale schema governativo di centrodestra sarà premiato tra non molto dai nostri amministratori-elettori. Riteniamo che Forza Italia, in considerazione della sua natura democratica, liberale e riformista, possa continuare ad essere un solido riferimento aggregativo per tutte le forze moderate e civiche presenti sul territorio interessate ad un concreto progetto di buona amministrazione. Crediamo fermamente nello schema provinciale così come si è presentato alle ultime elezioni e che ha ben operato e riteniamo che debba essere riproposto, essendo altamente rappresentativo delle tante voci e sensibilità amministrative presenti nella nostra Provincia».