Francesco Marcello lascia Articolo Tre: “Ora più impegno nella politica”

“Con immensa sofferenza ho deciso di presentare le dimissioni dalla carica di vice presidente dell’Associazione Articolo tre Varese e, contestualmente, di lasciare il Direttivo”. Queste le parole del vice presidente dimissionario Francesco Marcello.

“Una scelta dolorosa ma necessaria dovuta ad un mio più assiduo impegno con una formazione politica che non può e non deve coinvolgere un Associazione benefica e apolitica – ha specificato Marcello – . Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti alla Presidente, Romeo Emanuela e a tutti i componenti del direttivo Alessandra, Viviana, Ela e Nico per questi anni trascorsi insieme con impegno e collaborazione”.

“Da parte mia personale e di tutto il direttivo – aggiunge la presidente Emanuela Romeo – i più sentiti ringraziamenti a Francesco ed a sua moglie Loredana per il lavoro svolto assieme, con passione e impegno, in questi anni, ed i migliori auguri di felicità e realizzazione nella nuova sfida che attende Francesco. Abbiamo già convocato un direttivo per ratificare le sue dimissioni e daremo al più presto comunicazioni ai nostri soci per le nuove candidature e per proiettarci verso i molti progetti che abbiano nel cuore”.