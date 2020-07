Galimberti: “Giulia Maria Crespi, una perdita incolmabile per cultura, ambiente, arte e impresa”

Il commento di Davide Galimberti, sindaco di Varese, alla notizia della morte di Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai.



«Una perdita grave e incolmabile per la cultura, l’ambiente, l’arte e l’impresa del nostro Paese. A Varese il Fai ha uno dei beni più preziosi d’Italia, Villa Panza, a cui tutti siamo affezionati e che contribuisce a rendere la nostra città uno dei luoghi del Paese Dell bellezza. Ancora più forte la città si stringe al Fai e alla famiglia Crespi in questo triste momento, profondamente grati a Giulia Maria Crespi per aver contribuito ad educarci al bello ed alla sua tutela e averci fatto conoscere in questi anni una persona unica, patrimonio umano e civile del nostro Paese, della Lombardia e di Varese».