Galimberti mantiene la promessa fatta a Fontana: il consiglio vota per mantenere le associazioni d’arma all’ex Caserma Garibaldi

Il sindaco di Varese Davide Galimberti – e con lui tutto il consiglio comunale, con un voto quasi all’unanimità – ha mantenuto la promessa fatta al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

Il consiglio comunale, su parere favorevole del sindaco, ha infatti approvato a larghissima maggioranza (23 voti favorevoli e un solo astenuto, il consigliere Enzo Laforgia) la mozione proposta da Simone Longhini di Forza Italia che chiedeva il mantenimento delle attuali sedi delle associazioni d’Arma presso l’ex caserma Garibaldi.

L’ipotesi, per nulla scontata fino a poco tempo fa, è stata oggetto di una promessa in diretta, quando su Youtube è presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi, alla presenza non solo del sindaco e del rettore, ma anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il governatore, in coda al suo intervento che ha sciorinato l’impegno economico della Regione nel progetto, ha chiesto infatti «Da cittadino, più che da amministratore coinvolto nel progetto» di «Trovare, a fine lavori, uno spazio anche per quelle associazioni d’arma che in questa caserma hanno la sede da molti anni, e hanno contribuito a mantenerla in ordine, ad assicurare un minimo di vita al palazzo di fatto abbandonato, e che non si sono mai tirate indietro nel momento in cui abbiamo chiesto collaborazione per la città».

Ora a decisione del consiglio comunale: che di fatto assicura alle associazioni che hanno già sede nell’ex caserma che il comune troverà un angolo anche per loro nella grande riqualificazione prevista.