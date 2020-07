“In gallina per il Gallina”: torna il concerto benefico in memoria di Lorenzo Re

“In gallina per il Gallina” si farà, anche nel 2020, nonostante il virus e in modo da garantire il più possibile il distanziamento delle persone. La manifestazione nata lo scorso anno (foto in alto) con un obiettivo ben preciso, ricordare la figura di Lorenzo Re e sostenere le attività del Gruppo Les Italiano Odv, si terrà il prossimo sabato 25 luglio a Bareggio a partire dalle 21,30 e permetterà di tornare sul palco ai The McChicken Show per un concerto speciale.

Re, soprannominato “dottor Gallina”, era appunto uno dei frontmen dei The McChicken Show (band molto popolare per il suo repertorio “da Oktoberfest” rivisitato in chiave lombarda e italiana) ma purtroppo è scomparso nell’ottobre del 2018 a causa di una malattia – il lupus – che lo aveva colpito in modo pesante.

I suoi compagni di avventura non lo hanno certo dimenticato e nell’estate 2019 diedero vita alla prima edizione di “In gallina per il Gallina”, devolvendo poi l’incasso al Gruppo Les Italiano – che si occupa proprio dell lotta al lupus eritematoso sistemico – e finanziando così l’attività di ricerca promossa dall’associazione.

Quest’anno i timori di non poter organizzare l’evento erano forti ma, grazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini di Bareggio, la festa ci sarà ugualmente e si terrà in piazza Camillo Benso: il concerto dei McChicken sarà un po’ diverso dal solito, ma si terrà ugualmente. Il pubblico potrà sedersi ai tavoli che verranno sistemati a debita distanza l’uno dall’altro di fronte al palco, con sedute “obbligate” e divieto di spostarsi e ammassarsi. Il rispetto delle norme sarà controllato da un servizio di vigilanza. Se poi, nei giorni precedenti la manifestazione, dovessero cambiare le disposizioni in merito di concerti e feste, il regolamento verrà aggiornato.

In attesa di tornare ad ascoltare le hit dei McChicken e della musica da Oktoberfest, è stata comunque già avviata una raccolta fondi online tramite Facebook: chi vuole sostenere la ricerca sul lupus e ricordare così Lorenzo, lo può fare collegandosi a QUESTA pagina e seguendo le istruzioni per effettuare un versamento.