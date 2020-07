Galparoli, FI: “Sulla candidatura leghista a Varese attendiamo l’ufficialità prima di commentare”

«Questa volta aspettiamo l’ufficialità dell’apertura di un confronto prima di esprimerci». Piero Galparoli, responsabile enti locali di Forza Italia, dopo il cambio di strategia della Lega sul candidato sindaco per le elezioni amministrative di Varese si è fatto più cauto.

«Lo scorso gennaio avevamo dato subito il nostro consenso quando l’alleato aveva proposto il nome di Bianchi per la corsa a Palazzo Estense ora però, visto questo cambio, attendiamo almeno che venga ufficializzato un nome prima di commentare».

La corsa per la candidatura in casa Lega vede in campo l’ex Presidente lombardo Roberto Maroni e l’ex sindaco di Gornate Olona Barbara Bison. Dalla sezione leghista di piazza Podestà è arrivata una preferenza per il nuovo volto femminile ma spetterà alla segreteria nazionale la decisione finale.

«Io Barbara Bison la conosco molto bene – spiega Galparoli -. È una persona valida, di parola e con la quale si può discutere. Però adesso attendiamo l’ufficialità per aprire il confronto. Nessuno mette veti sui nomi delle persone, dovrà essere un candidato condiviso fra tutti».