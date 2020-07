I giovani leghisti lanciano la campagna contro il degrado urbano

La Lega Giovani di Varese reagisce alle scritte ingiuriose contro il commissario cittadino leghista Cristiano Angioy Viglio. Venerdì 24 luglio, armati di spazzole e diluente, i ragazzi hanno provveduto a rimuovere il murales diffamatorio apparso mercoledì notte in via della conciliazione. Con loro anche lo stesso commissario Angioy e Riccardo Guzzetti, coordinatore provinciale della Lega Giovani.

«È vergognoso che ci siano ancora persone che preferiscono insultare imbrattando i muri di un asilo, piuttosto che intavolare un confronto proficuo nelle sedi opportune – ha commentato Alberto Nicora, coordinatore cittadino della Lega Giovani di Varese – ed essere qui oggi a cancellare questa scritta non ci sembra solo un atto di difesa del decoro urbano: vuol dire ritornare ad una politica fondata sulla discussione civile».

I giovani leghisti non si sono però limitati a restituire il muro nelle condizioni in cui era prima di essere imbrattato, ma hanno deciso di lanciare una vera e propria sfida all’amministrazione comunale sul terreno della lotta al degrado urbano. «I cittadini meritano una Varese pulita – spiega il coordinatore provinciale Riccardo Guzzetti – e la pulizia non sembra mai essere stata una priorità per chi da cinque anni governa questa città. La Lega Giovani ha fatto proprie le segnalazioni dei cittadini e cercherà, come in passato, di supplire a questi macroscopici disservizi. Perché, al di là di qualsiasi ipotetica strumentalizzazione, la situazione a Varese è chiaramente insostenibile».