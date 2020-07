Gli aerei decollati da Venegono protagonisti di un servizio fotografico

Ha suscitato molta curiosità il bimotore che ieri pomeriggio ha sorvolato i cieli del Varesotto, “scortato”, così almeno pareva, da due aerei, i noti velivoli da addestramento M-346 ed M-345 (quest’ultimo neonato in casa Leonardo). È stato sufficiente pubblicare le poche, imprecise, informazioni di cui eravamo in possesso per avere, dai nostri lettori più attenti e dall’azienda Leonardo, ex-Aermacchi le informazioni corrette sull’accaduto.

Nei cieli della provincia hanno quindi sfrecciato tre aerei che si trovavano a Venegono per un servizio fotografico: due i velivoli da fotografare, un M-346 e un M-345, il nuovo addestratore, prodotto da Leonardo a Venegono, mentre sul C-27J della Kenya Air Force viaggiavano i fotografi. L’M-345 e l’M-346 operano da Venegono e sono comuni da osservare, mentre il C-27J è basato a Torino Caselle ed è più raro che frequenti l’area del Varesotto.

Molti gli spotter (ovvero gli appassionati che amano osservare – e fotografare – gli aerei) arrivati in zona anche per vedere il velivolo con livrea Kenya e un jet Provost, proprietà di un privato, aereo piuttosto raro.

Leonardo ha spiegato che i mezzi che hanno sorvolato la nostra provincia altro non erano che velivoli utilizzati per uno shooting video-fotografico dei prodotti aziendali.