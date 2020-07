Gli aromi naturali sono davvero naturali? Incontro con gli esperti di Neroliane.it, esperti nella produzione di aromi alimentari

Da anni presenti sulle nostre tavole, si trovano negli elenchi di composizione dei nostri alimenti. Queste sostanze vengono aggiunte per dare più odore o sapore al cibo che finisce nei nostri piatti. Se usati con l’aggettivo “naturale”, tendono a ispirare fiducia … ma qual è la verità dietro questi aromi naturali

Aromi divisi per categorie

Prima di esaminare i sapori naturali, dobbiamo già conoscere i diversi tipi di prodotti alimentari che possono essere aggiunti al nostro cibo. La legislazione europea ha definito un quadro molto rigoroso per gli aromi, classificandoli in sei categorie:

preparati aromatizzanti

aromi naturali

sapori naturali identici

sapori artificiali

aromi di lavorazione

e aromi di fumo (ad esempio utilizzati per “gusti barbecue”.)

“Gli aromi naturali identici sono identici agli aromi naturali, ma prodotti dalla chimica”, spiega laura baschi, , dott.ssa in alimentazione presso Neroliane, specializzata in aromi alimentari. Questi sono quindi aromi sintetici: copiamo la molecola. Quindi un aroma “identico naturale” non è più molto naturale. Anche gli altri tre tipi di aromi (artificiali, trasformati e affumicati) sono artificiali.

Affinché un aroma possa beneficiare della denominazione “aroma naturale”, tutti i suoi ingredienti devono provenire direttamente dalla natura. Il che non è possibile in tutti i casi. “Ci viene ampiamente richiesto l’aroma della mimosa”, afferma la dott.ssa Baschi, “ma la mimosa è tossica! Quindi dobbiamo sostituirlo con un prodotto chimico ”. In questo caso, ovviamente, l’aroma della mimosa non è mai naturale.

Un altro motivo che spinge i produttori a utilizzare aromi artificiali è il costo degli aromi naturali. “Esiste un rapporto da 1 a 90 per le mandorle amare, ad esempio, tra il sapore naturale e il sapore sintetico. Per un prodotto come la vaniglia, arriviamo addirittura da 1 a 400 “, spiega la dott.ssa baschi, anch’egli esperto delle corti d’appello di Aix-en-Provence e Liegi.

Prodotti trasformati naturali

L’aroma naturale deriva quindi da un prodotto naturale, che verrà trasformato. “Ad esempio, rimuoveremo lo zucchero e l’acqua”, spiega la dottoressa. I metodi utilizzati sono diversi, a seconda del prodotto: filtrazione, osmosi inversa, estrazione dell’alcool, estrazione di CO2, ecc. Si ottiene un prodotto liquido ad alta concentrazione, commercializzato in piccole bottiglie per produttori o ristoratori che desiderano incorporarlo nei loro piatti, al fine di conferire loro più sapore o per supportare determinati sapori.

Ma attenzione, tutti i sapori naturali non provengono necessariamente dal prodotto di cui dovrebbero rappresentare la fragranza. Questa è la sfumatura tra “aroma naturale di fragola” che in realtà proviene alle fragole “aroma naturale di fragola”, che può venire da altri frutti rossi o addirittura … da trucioli di legno australiani! O il sapore naturale del cocco, che può provenire da un fungo! È sufficiente che dopo la lavorazione – senza sostanze chimiche – il gusto sia simile al termine “sapore naturale di” da utilizzare.

“Nel caso del gusto naturale dell’aroma dei fiori d’arancio, troviamo spesso, oltre ai fiori, alle foglie d’arancio e spesso all’arancia”, spiega in fine la dott.ssa baschi di Neroliane.it, ad esempio. Il prodotto rimane naturale, ma quindi non corrisponde del tutto al prodotto di cui porta il nome. Ciò è particolarmente problematico per le persone con allergie.

Consigli nella scelta degli aromi naturali

Scegliere degli aromi alimentari completamente naturali è importante per la nostra salute e quella dei nostri cari. Da dott.ssa ma anche da Mamma posso affermare che quando i miei bambini mi chiedono delle ricette gustose, aggiungo sempre un tocco con gli aromi naturali Neroliane, in modo da dare più gusto alle ricette sia invernali che estive.