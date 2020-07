Gli eventi di Fagnano Olona fino alla fine di luglio tra cultura, storia e religione

I mercoledì sera (del 1, 8, 22 e 29 luglio 2020) la Pro Loco Fagnano Olona organizza delle visite guidate al Castello Visconteo alle ore 21, con il patrocinio non oneroso del Comune di Fagnano Olona. Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi al numero di cellulare 391.7110348 (in orario serale o inviando un WhatsApp indicando un nome ed il numero di partecipanti).

I volontari della Pro Loco ripercorreranno con i presenti la millenaria storia del maniero fagnanese, dalle origini fino ai giorni nostri. Lo sviluppo architettonico e le ultime scoperte nel sotterraneo, le pitture murali e le decorazioni interne, unitamente alla meravigliosa vista dal belvedere sulla Valle Olona e al racconto sulla scoperta di numerose entità che si aggirano tra le mura, attirano sempre l’attenzione delle persone intervenute.

La visita guidata è svolta nel pieno rispetto delle direttive a contrasto dell’emergenza Covid-19. Alle persone che hanno prenotato la visita verrà misurata la temperatura corporea e dopo avere igienizzato le mani saranno accolte all’interno del Castello Visconteo per iniziare il tour, rispettando le distanze sociali.

L’iniziativa è in contemporanea con “I mercoledì i negozi illuminano Fagnano” promossa dall’ANF – Associazione Negozianti Fagnanesi che vedrà i negozi aperti fino alle ore 23, e si inserisce nel calendario degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali.

La festa dedicata a Sant’Anna e san Gioacchino

In occasione della ricorrenza dei Santi Anna e Gioacchino (nonni di Gesù e genitori dell’immacolata Vergine Maria Madre di Dio.) la Pro Loco Fagnano Olona curerà l’apertura dell’antico Oratorio dedicato alla Santa in Via Verdi a Fagnano per tutti i fedeli che volessero visitarlo e conoscere la storia di questo edificio costruito nel 1762.

Domenica 26 luglio la Pro Loco Fagnano Olona, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna della Selva e con il patrocinio non oneroso del Comune di Fagnano Olona, promuove tre momenti di festa.

Un luogo di culto tutto da scoprire Domenica 26 luglio 2020 dalle ore 8 alle ore 18, restaurato negli anni 2003 e 2004 grazie all’intervento promosso dalla Pro Loco Fagnano Olona e supportato da altri enti.

Sarà celebrata la Santa Messa in Chiesa a San Gaudenzio, alle ore 10, con la preghiera e benedizione con la reliquia di Sant’Anna.

4 Passi per Fagnano, prevede una visita guidata al Castello Visconteo (piazza Cavour) e a seguire la visita all’Oratorio di Sant’Anna (in via Verdi). Il ritrovo è fissato alle ore 17 al Castello Visconteo. Necessaria la prenotazione WhatsApp al 391.7110348 indicando il nome ed il numero di partecipanti.