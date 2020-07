Grande Trittico Lombardo: la corsa presentata in Regione

E’ stata presentata questa mattina all’Auditorium Testori di Regione Lombardia l’edizione speciale del GRANDE TRITTICO LOMBARDO. Si tratta della prima gara per professionisti catalogata UCI ProSeries che si disputa in Italia dopo lo stop delle competizioni a causa della pandemia. Il GRANDE TRITTICO LOMBARDO, in via eccezionale per quest’anno, riunirà in un’unica competizione le tre storiche gare del Trittico Regione Lombardia: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine.

Appuntamento lunedì 3 agosto ore 11 in piazza San Magno, a Legnano, per l’arrivo delle squadre e la successiva partenza da Largo Tosi alle ore 12.00. Il Km 0 è stato fissato per le ore 12,15 in via XX Settembre a Legnano. I corridori si dirigeranno verso Busto Arsizio, per poi ritornare verso i traguardi volanti di San Giorgio su Legnano, Parabiago e Nerviano. Da qui si devierà verso Lissone (dove si percorrerà un minicircuito tipico della Coppa Agostoni) e Saronno per poi arrivare in Valle Olona con la classica salita del “Piccolo Stelvio” di Castiglione Olona per dirigersi, poi, verso Varese dove inizierà la serie di quattro giri del circuito della Tre Valli Varesine. La gara si concluderà attorno alle 16:30 in via Sacco nel cuore della Città Giardino. La punzonatura avrà luogo domenica 2 agosto presso il Palazzo Comunale di Lissone.

I presidenti Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913, Silvano Lissoni dello Sport Club Mobili Lissone e Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda hanno unito le forze e le competenze per lanciare un messaggio positivo proponendo un nuovo progetto di solidarietà e collaborazione tra società sportive. Le squadre al via saranno 21: 7 World Teams, 8 Professional Teams, 5 Continental Teams e la Nazionale Italiana del CT Davide Cassani. Tra i partenti anche Vincenzo Nibali, Matteo Trentin e Filippo Ganna con la maglia dei rispettivi gruppi sportivi.

Il Comitato Organizzatore conferma con orgoglio che il Grande Trittico Lombardo sarà trasmesso in diretta su RAI 2 e grazie a PMG Sport a livello internazionale in oltre 100 Paesi del mondo oltre che in diretta streaming su diversi portali web internazionali. Le bellezze del territorio lombardo saranno in mondovisione.

PROTOCOLLO E PROCEDURE ANTI COVID

Il Comitato Organizzatore ha studiato, grazie al supporto di professionisti, un protocollo operativo specifico che

recepisce le direttive dell’Unione Ciclistica Internazionale, della Federazione Ciclistica Italiana, della Regione

Lombardia, della Questura e Prefettura di Varese insieme a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte.

Le regole prevedono registrazione obbligatoria, distanziamento sociale, mascherine per tutti (e anche occhiali per i corridori), misurazione della temperatura e sanificazione delle mani. Gli spazi sono stati suddivisi in tre macro aree: ZONA BIANCA, ZONA GIALLA e ZONA VERDE con accessi limitati alle autorizzazioni a seconda del ruolo delle persone.

Il pubblico sarà ammesso nelle ZONE BIANCHE ma il numero di persone che potranno accedere è limitato e

calcolato in base all’area calpestabile a disposizione (circa 4 metri quadrati per persona). Chi vorrà assistere di

persona all’arrivo del GRANDE TRITTICO LOMBARDO dovrà necessariamente registrarsi sul sito internet

www.tritticolombardo.it fino ad esaurimento dei posti.

A rendere possibile l’organizzazione di questo grande evento di sport e promozione del territorio contribuiscono

in maniera significativa, facendo squadra, Istituzioni pubbliche come, in primis Regione Lombardia e BANCO BPM il main sponsor della manifestazione a loro si affiancano Istituzioni, enti e aziende del territorio che lavorano al fianco delle Società Ciclistiche e che hanno creduto in questa nuova sfida.