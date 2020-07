Il grazie della Provincia ai volontari in prima linea durante l’emergenza Covid

Una serata di ringraziamento ai volontari in prima linea durante l’emergenza sanitaria. A Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, giovedì 30 luglio alla presenza del Presidente Emanuele Antonelli, dei Consiglieri Barcaro, Fagioli, Longhini e Premazzi oltre che del Prefetto di Varese Dario Caputo è stato consegnato un riconoscimento ai volontari di protezione civile per il lavoro svolto sia in riferimento all’emergenza Covid-19 ma anche per il supporto dato al territorio e ai cittadini in occasione dell’evento torrenziale dello scorso giugno.

«Per qualcuno potrebbe essere anche “solo” un pezzo di carta – ha commentato il consigliere delegato alla protezione civile Alberto Barcaro -, ma garantisco che come istituzione abbiamo cercato e cercheremo di supportare sempre i volontari, riconoscendo i meriti, valorizzando ogni realtà e cercando sempre di fare squadra, senza nessuna distinzione. Un grazie ai sindaci che danno la possibilità ai Gruppi Comunali di poter mantenere operativi i loro uomini e i mezzi».

Nella serata di ieri è stato anche presentato il nuovo logo (la Provincia non lo ha mai avuto) della Colonna Mobile Provinciale.