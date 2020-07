Guasto alla linea elettrica tra Legnano e Busto Arsizio, treni in forte ritardo

La circolazione è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Legnano e Busto Arsizio per un guasto alla linea elettrica, le cui cause sono in corso di accertamento.

Sono previsti ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni dei treni della linea.

E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.