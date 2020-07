Il Comune nega il patrocinio all’evento della Saronno Film Commission, dura replica di Silighini

Niente patrocinio per l’evento organizzato dalla Saronno Film Commission, società di Luciano Silighini Garegnani.

Lo ha comunicato al regista e membro del direttivo cittadino di Forza Italia il Comune, con una lettera protocollata, motivando la decisione col fatto che la manifestazione non è coerente con le finalità dell’ente (articolo 5 del regolamento comunale).

La lettera del sindaco

Stupito e rammaricato Silighini commenta: «Dopo oltre un mese dalla richiesta di patrocinio al Comune di Saronno e gli articoli usciti sulla stampa che spiegavano l’immenso ritorno di immagine dell’evento culturale organizzato dalla Saronno Film Commision il 7 settembre alla Casa Morandi e soprattutto quello al Lido di Venezia durante il Festival del Cinema dove avrei allestito uno spazio promozionale per promuovere le bellezze artistiche saronnesi e avrei organizzato aperitivo e cena di gala coi prodotti tipici dei nostri coltivatori e produttori vinicoli locali il tutto dedicato ai volti cittadini del mondo della cultura e le autorità locali, il tutto a zero spese per il Comune di Saronno, ricevo da parte del sindaco Alessandro Fagioli il diniego del patrocinio che di fatto fa cadere e annullare l’evento veneziano mentre riduce notevolmente di spessore quello del 7 settembre che faremo egualmente».

«Resto allibito, esterrefatto e rammaricato nel vedere negato il patrocinio a un evento culturale che rispecchia totalmente le indicazioni del regolamento comunale e che, come da articoli di stampa, doveva dimostrare l’interesse alla cultura che dà il Comune di Saronno, quando al contrario il patrocinio è andato in passato a sagre di tuberi e a eventi di gruppi non saronnesi e che hanno perfino visto alcune associazioni come l’ANPI scendere in piazza per protesta vista la natura delle stesse manifestazioni alle quali il sindaco ha dato il patrocinio – si legge in una nota di Silighini -. Ne prendo atto e purtroppo mi dispiace anche questa volta per i cittadini di Saronno. Invito i saronnesi a partecipare al nostro evento di lunedì 7 settembre dalle ore 20.30 che faremo egualmente all’arena estiva di Casa Morandi seppur a questo punto diverso e senza il patrocinio di questo Comune».