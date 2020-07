“Il lago cromatico” porta la musica medievale al Sacro Monte di Varese

La sesta edizione del festival “Il lago cromatico” comincia e riporta al Sacro Monte il fascino del Medioevo. La prima serata del festival inizierà giovedì 6 agosto alle 21:30 al santuario del Sacro Monte di Varese, e avrà come protagonisti l’Ensemble Micrologus e la sua musica ispirata ai canti dei pellegrini medievali. Il luogo non è stato scelto a caso, il Sacro Monte si trova proprio lungo la Via Francisca del Lucomagno, un tracciato antico che dal centro Europa raggiungeva Pavia e si collegava alla Via Francigena.

L’Ensemble Micrologus è una delle formazioni di riferimento a livello internazionale per la musica medievale. L’Ensemble ha aperto la strada in Italia, tra i numerosi gruppi di musica antica, alla scoperta della musica medievale. Oggi, dopo ben 35 anni di attività, continua a trovare nuovi percorsi di interpretazione e nuovi stili di esibizione, attraendo un numero crescente di ascoltatori e appassionati, con concerti in Italia e in tutta Europa.

Durante la serata la formazione proporrà un percorso musicale dedicato alle musiche e ai canti dei pellegrinaggi medievali, dal titolo Maria Matrem Virginem. Attraverso la musica verranno presentati tutti gli aspetti che caratterizzavano questi lunghi viaggi: la penitenza (le Laudi di Cortona); la preghiera (ancora le Laudi e le Cantigas de Santa Maria spagnole); la narrazione degli incredibili miracoli accaduti ai pellegrini e di quei miracoli della Vergine che li spinsero al viaggio (le Cantigas de Santa Maria); e infine l’esultanza per il viaggio compiuto, per aver raggiunto la meta agognata (i Canti del Llibre Vermell del monastero di Montserrat).

Il concerto si terrà alle ore 21:30, ma sia prima che dopo si potrà partecipare a una visita guidata della cripta romanica del Santuario. Per partecipare al concerto, realizzato in collaborazione con la Parrocchia santa Maria del monte e l’associazione Archeologistics, e alla visita guidata della cripta sarà obbligatorio prenotare tramite l’app “Festival Il lago cromatico” (disponibile su Google Store) o mail: illagocromatico@gmail.com.

La sesta edizione del festival “Il lago cromatico” sarà dedicata al centenario della nascita di Gianno Rodari, e nel corso della serata di giovedì 6 agosto verrà presentato anche “Un Lago …da Fiaba”: un piccolo libro che raccoglie fiabe e leggende realizzato con tecniche antiche di stampa in serie limitata in collaborazione con l’associazione Rotte Contrarie.