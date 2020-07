Incendio in un’azienda che lavora l’alluminio a Caronno Pertusella

Un incendio si è sviluppato in un’azienda di Caronno Pertusella. È successo nella serata di giovedì 16 luglio quando è scattato l’allarme in uno stabilimento di via Pacinotti in cui si lavora l’alluminio.

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco per cause ancora in fase di accertamento un macchinario ha preso fuoco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area.