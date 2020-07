Indagine su Fontana, Gadda: “Serve chiarezza, ma la sua incapacità è chiara”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Onorevole Maria Chiara Gadda in riferimento alla vicenda giudiziaria che ha colpito il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Non ho commentato nell’immediatezza la recente vicenda giudiziaria che ha colpito il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, perché non amo i processi mediatici e soprattutto rispetto le autorità che stanno indagando. Certamente però serve fare chiarezza con urgenza anche su una questione di opportunità politica come quella di avere un conto in Svizzera (precedentemente allocato alle Bahamas), perché chi amministra la cosa pubblica non deve avere ombre. E politicamente credo sia prioritario fare piena luce sulla pessima gestione dell’emergenza sanitaria da parte del presidente e della sua giunta”, così dalla sua pagina Faceboook la deputata varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

“La difesa d’ufficio che sta portando avanti Salvini, che come sempre tende a cercare altrove il capro espiatorio, non fa bene alla Lombardia oltre a fare malissimo a Fontana stesso. L’economia trainante del Paese non ha bisogno dell’immobilismo di un presidente di Regione che fin dall’inizio si è mostrato in stallo. Il Covid ha solo reso più evidente la manifesta incapacità”, aggiunge Gadda.

“Ora c’è bisogno di sostenere la ripartenza dell’economia Lombardia, con un piano strategico adeguato alle aspettative delle imprese, e cogliere questa occasione per risolvere i problemi strutturali del sistema sanitario lombardo. La Lombardia ha bisogno di ricominciare a correre, e Attilio Fontana non è la persona giusta per guidare la ripresa”, conclude.