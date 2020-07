Iniziate a Varese le demolizioni degli stabili pericolanti per la riapertura di via Gasparotto

AGGIORNAMENTO: Alle ore 13.30 circa sull’autostrada A8 Milano – Varese è stato riaperto il tratto, compreso tra l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda e il bivio con la A9 Lainate Chiasso in direzione di Milano, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente tra un mezzo pesante e tre autovetture avvenuto al km 15. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano code in direzione di Milano.

Mattinata di incidenti oggi, 22 luglio, lungo la A8 tra Legnano e Busto Arsizio. Dopo lo scontro tra due auto avvenuto alle 9.45, si sono verificati altre due incidenti.

Alle 11.30, nel tratto tra legnano e lo svincolo con la A9, è avvenuto un tamponamento tra è un mezzo pesante un furgone e 2 auto. Sul posto sono accorsi in codice rosso i soccorritori del 118, con una automedica e un’ambulanza, e i vigili del Fuoco di Milano che stanno operando sul posto per soccorrere tre persone di 51, 52 e 55 anni. Sul posto dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Pochi minuti dopo, tra Castellanza e Busto Arsizio, un mezzo si è ribaltato: sul posto gli operatori della Croce Rossa impegnati a soccorrere il conducente rimasto ferito.

CHIUSO TRATTO TRA BIVIO A8-A36 BIVIO A8-A9 – Lunghe code sia in direzione Varese che in direzione Milano. Autostrade segnala la chiusura del tratto tra il bivio A8-A36 (Pedemontana) e il bivio A8-A9 Lainate Chiasso, in entrambe le direzioni

ORE 13 – Alle 13 Autostrade per l’Italia segnala che il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione di Milano. Si segnalano nella carreggiata opposta, in direzione Nord, a causa dell’incidente avvenuto sempre in tarda mattinata e attualmente in via di risoluzione, 6 km di coda in direzione di Varese.

DOVE USCIRE – Agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita sulla A36 Pedemontana Lombarda, Autostrade consiglia di seguire le indicazioni per Como e successivamente per Milano. Agli utenti diretti verso Varese, si consiglia di seguire per la A9 Lainate Chiasso in direzione di Como e successivamente prendere la A36 Pedemontana Lombarda in direzione di Varese.